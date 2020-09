Il ne sont pas passés entre les mailles du filet d’aficia, Dj 4rain et son dernier clip “I Don’t Belong” ont droit à leur mise en avant. En effet, le 6 août dernier, c’est en plein désert, dans un univers futuriste à l’ambiance d’arcade que nous plonge le Dj français. Rythmé et entraînant, c’est un morceau dépaysant que nous confie l’artiste. Dj 4rain continue son ascension, et brille de plus en plus à l’international, de quoi ravir nos oreilles !