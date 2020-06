Revoilà Ella Henderson sur le devant de la scène. Celle qui fut révélée dans ‘X Factor UK’ en 2012 a depuis collaboré avec Jax Jones, Kygo ou encore Sam Feldt…

Elle revient plus lumineuse que jamais avec “Take Care Of You”, replonge dans ses souvenirs et décide de faire du tri. Un clip ‘home made’ à découvrir sans plus tarder !