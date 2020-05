Embarquement immédiat dans l’univers de Fakear avec sa nouvelle capsule “Tadlo”, nouvel extrait de son troisième long format. Rendez-vous le 26 juin pour découvrir Everything Will Grow Again dont “Carrie” était le premier extrait. Avec “Tadlo”, Fakear nous emmène à nouveau dans sa nature hostile, faites de rêves et de douceur. Un nouveau voyage dans le temps offert par Fakear en personne…