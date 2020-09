Hansom Ēli : le clip de “Flow Of The River”

Nous avons déjà eu l’occasion de mettre en avant Hansom Ēli avec les titres “Monet” et “Summer Rise”. Place maintenant au clip qui habille “Flow Of The River”.

Camille et Alexy nous embarquent au fil de l’eau avec un groove captivant porté par une mélodie hypnotique. Une raison de plus d’ajouter Hansom Ēli dans vos playlists et de découvrir son EP Better Days prévu pour l’automne.