Si J Balvin et Bad Bunny ne sont pas à leur première collaboration (“I Like It”), c’est en revanche une première pour l’association J Balvin et Dua Lipa avec Tainy à la prod’. Sur le papier, ce casting cinq étoiles sonne déjà comme un tube. À l’écoute de “Un Dia (One Day)”, on ressent une certaine nostalgie, rythmé par des sonorités reggaeton légères et addictives. Quant au clip, la star est l’actrice espagnole Ursula Corbero.