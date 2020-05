Qu’il est productif en ce début d’année ! Après avoir révélé “Wherever You Are” puis “Sometimes”, le groupe irlandais Kodaline dévoile “Saving Grace” avec des images reçues par les fans en cette période de confinement. Chacun s’occupe à sa façon, chacun déverse une pluie d’amour de la meilleure des manières, chacun comble la solitude… Un beau message !