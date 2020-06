Rappeur pour ienclis autoproclamé, L’enfant est de retour avec le clip “Arigato”, extrait de son premier EP Confinement.

Entre Pokémon et drogues médicamenteuses, l’artiste nous vend une vie détachée et colorée. Prod originale et style excentrique, le clip apporte une vague de bonne humeur et ça fait du bien !