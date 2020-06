Mathieu Des Longchamps et de retour sur nos écrans avec le clip qui habille le titre “Les bras dans les bras”.

On abandonne l’espace d’un instant les gestes barrière et la distanciation sociale, on se laisse porter par la douce mélodie et Mathieu des Longchamps qui nous fait voyager avec poésie entre le métro parisien et la jungle panaméenne…