Nitsh : le clip de “Superficiel”

C’est le 21 juillet dernier que Nitsh nous livre son dernier clip : “superficiel”. Dans un univers psychédélique, on découvre un avatar en plein voyage. Autour d’un émo rap innovant au mixage osé, l’artiste réussit la pari d’happer son auditoire. On explore alors, un monde aux frontières du réel, porté par un texte ayant l’honnêteté et le rêve comme valeurs. Les perceptions et les réflexions sont remises en question, cette danse auditive est une réussite. La suite s’annonce prometteuse, il se murmure d’ailleurs qu’un projet est en approche…