C’est en plein confinement que Poupie nous dévoile la mise en images de ”Ça me dérange”. Elle nous livre ici son ressenti vis-à-vis de l’anxiété dans un registre pop-reggae efficace. Dans le clip tourné en plan-séquence, se succède les différents univers à la fois rêveurs et excentriques de l’artiste. Et comme un caméléon, Poupie change de tenue en fonction des décors et de ses humeurs… Le résultat est au rendez-vous !