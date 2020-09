C’est par la douceur de sa voix et la précision de son écriture que VASLO nous invite à l’introspection dans son dernier clip “À travers”. Qui sommes-nous sans le regard des gens ? Après quoi court-on lorsque nous ne sommes plus qu’un reflet ? Telles sont les questions que le titre nous pose. Via du graphisme animé semblable à des grains de sable, l’artiste nous offre un clip maîtrisé et emportant. La suite promet un beau voyage…