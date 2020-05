Yseult : le clip collaboratif de ”Corps”

Une ascension fulgurante depuis la sortie du titre le 18 octobre 2019… Depuis Yseult, continue de faire vibrer et propager son ”Corps”, et cela fonctionne bien. La mise en images comptabilise plus de 1,6 millions de vue. Ainsi, pour remercier et honorer son public, elle a opté pour un deuxième clip mais celui-ci collaboratif. On assiste donc à une succession de vidéos d’inconnus sur fond blanc et avec les épaules dénudées. Un ensemble harmonieux qui met en lumière différents profils uni autour d’un même hymne.