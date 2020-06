“On Mine” : Diplo et Noah Cyrus créent l’alchimie parfaite

Diplo dévoile un nouvel album surprenant sur lequel on retrouve une collaboration avec Noah Cyrus sur “On Mine”. C’est en écoute sur aficia.

Alors qu’il vient tout juste d’achever le projet LSD aux côtés de Sia et Labrinth, et que cela faisait bien quelques années que nous attendions un nouveau cru de sa part, le dernier datant de 2004, Diplo vient de faire taire ce long silence avec un projet totalement inédit et qui mérite une fois de plus un peu d’attention.

Baptisé Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil, ce nouvel album de Thomas Wesley de son vrai nom, est garni de 12 pistes et de belles collaborations comme Jonas Brothers sur “Lonely” ou Young Thug et Julia Michaels.

Diplo mélange les styles, entre urbain, pop et country. Il était donc logique d’inviter la reine de la discipline à savoir Noah Cyrus sur “On Mine” qui nous a déjà charmé avec ses précédentes chansons. Un hymne pop-country qui leur va si bien…

Découvrez “On Mine”, un des nouveaux morceaux de Diplo :