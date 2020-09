Annabel Lee : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à Annabel Lee.

Joyeusement foutraque et naïf, le groupe bruxellois Annabel Lee a, dès ses débuts en janvier 2017, pris le parti de ruer dans les brancards avec nonchalance.

Un premier single nommé “Best Good Friend” surfe avec succès en radio et devient le porte-drapeau d’un premier EP fulgurant nommé Wallflowers, véritable condensé de mélodies rock aussi pop que garage. Quelques lives détonants (Botanique, le off d’Eurosonic, la première partie de Parquet Courts) finissent ensuite de les installer sur le radar de la scène rock garage noire-jaune-rouge.

Autour de la chanteuse Audrey, qui s’est récemment offert une parenthèse solo douce-amère intitulée « Little Sad and Not So Sad Songs », se succèdent au line-up quelques rejetons de Mountain Bike (Charles-Antoine et Aurélien) la basse-colonne vertébrale de Vankou (Animal Youth, Black Sheep), plusieurs étoiles filantes (Xavier, Alex et Valérian) avant de désormais voir débarquer Hugo à la batterie (lui aussi d’Animal Youth).

Croisement parfait entre les univers de Courtney Barnett et de Best Coast, le quatuor travaille actuellement sur un premier LP à venir (toujours) chez Luik Records et va livrer en attendant quelques bonbons colorés 90210 toujours empreints de cette même urgence.

Le Live Crossroads Festival…