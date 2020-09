Dear Deer : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à Dear Deer.

Dear Deer est un duo lillois né en 2015, composé de Sabatel (voix, basse) et Federico Iovino (voix, guitare, électronique). Le duo mélange des sonorités post-punk, noise et électro en passant par la nowave discoïde.

Après une démo autoproduite sort très rapidement le premier album, Oh my…, en 2016. Le titre “Claudine in Berlin”, tiré de ce même album, a été l’occasion d’un premier clip vidéo.

Entre-temps, Dear Deer n’a cessé de tourner en Europe (Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Suisse, Italie, Portugal, Espagne, Hongrie, Lituanie…) et a enchaîné les lives et festivals avec des groupes tels que KVB, Boy Harsher, Perturbator, Kas Product, Le Prince Harry, Savage Republic, Guerre Froide et She Past Away.

Le deuxième album de Dear Deer, Chew-chew est sorti le 11 octobre 2018 sur Manic Depression (Vinyl) et Swiss Dark Nights (CD).

Le Live Crossroads Festival…