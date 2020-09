Gulien : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à Gulien.

Gulien est un rappeur de 25 ans originaire de Lille, qui se caractérise par un univers très personnel. Il est influencé par des rappeurs originaux, sincères et techniques (R.A The Rugged Man, Redman ou Eminem pour les Américains, Hugo TSR, Alpha Wann ou Orelsan pour les Français).

Il a su développer au fil de ses années d’écriture un style unique, caractérisé par une sensibilité et une sincérité à fleur de peau, des punchlines saisissantes et un sens du rythme, de la diction et de la rime auxquels il apporte un soin tout particulier.

Son premier album, intitulé La Toile, qu’il a produit dans son intégralité, est un journal intime dans lequel il a couché ses émotions et ressentis, de manière brute et sans filtre. Parfois sombre et sarcastique, il sait également se faire drôle et provocateur. Cet album permet d’accéder à ses sentiments les plus intimes.

En parallèle de la sortie de ce projet, Gulien a écumé les scènes de la région lilloise. Des salles telles que la Gare Saint-Sauveur de Lille, le FLOW, Le Grand Mix de Tourcoing, ainsi que d’autres lieux plus intimistes tel que Le Bar Parallèle (Roubaix), le Gastama (Lille) et La Bulle Café (Lille) ont fait confiance au MC Lillois pour proposer un show dynamique, auquel il apporte autant de minutie qu’à ses productions musicales.

Ayant parcouru les open mics lillois depuis son adolescence, Gulien est un habitué de la scène et ne recule jamais devant une occasion de prendre le micro. Demi-finaliste du tremplin Buzz Booster dans la sélection Hauts-de-France, il est actuellement suivi par le FLOW et travaille sur un EP.

Le Live Crossroads Festival…