Le Goût de la Ville : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à Le Goût de la Ville.

Le goût de la ville est une forme artistique en cours de création portée par Mwano, Zoranne Serrano et Janoé Vulbeau à destination des jeunes publics, pleinement dédiée aux questions liées aux quartiers populaires : la rénovation urbaine, la réappropriation de l’espace urbain par ses habitants et les phénomènes d’exclusion et de gentrification.

Le goût de la ville est aussi une adaptation pour le jeune public de la performance tout public Vi(d)e-Quartiers, créée par la même équipe artistique, pour interroger les enfants et adolescents sur leurs villes en croisant la danse, le rap et la sociologie. Ce spectacle prend la forme d’une fresque sonore et chorégraphique qui donne la parole aux habitants des villes d’hier et aujourd’hui, aux jeunes et aux moins jeunes, avec un intérêt particulier porté aux quartiers dits “populaires”, parcelles citadines qui subissent de plein fouet les grandes mutations urbaines dues à l’évolution de notre société.

Le goût de la ville est un portrait poétique des villes d’aujourd’hui avec une succession d’impressions et de témoignages d’habitants de tous âges et milieux sociaux, et de paysages tantôt rappés ou chantés, tantôt dansés. On y croise tour à tour un vieux monsieur témoin d’une bavure policière, un étudiant d’un quartier branché, un jeune banlieusard ou encore un cadre supérieur plein d’a priori.

Des tours de béton construites dans les années 60-70 aux anciens quartiers ouvriers réhabilités et gentrifiés, les décors des quartiers populaires sont variés. En s’appuyant sur des ouvrages sociologiques consacrés aux quartiers populaires et sur les codes du théâtre, de la performance chorégraphique et du concert, les artistes cherchent à déconstruire des stéréotypes dans l’imaginaire des plus jeunes et leur montrer comment les habitants d’un même quartier peuvent s’organiser entre eux pour changer les choses à leur niveau.

