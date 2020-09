Mardi Midi : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à Mardi Midi.

Mardi Midi, c’est jour des frites à la cantine ! Sa mélopée candide et incisive a des accents destroy de techno indus : beat droit, synthé fucké, riffs à vif.

Sobre et directe, sourde et brute mais parfois naïve et caressante, c’est une dance totalitaire, bancale et joyeuse : un hymne proto-club, écrit comme une chanson à la gloire de l’analogique moderne.

Toute la musique de Mardi Midi est composé et enregistrée en direct live.

