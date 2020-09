MASSTØ : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à MASSTØ.

Coïncidence humaine et musicale, entre introspection et réalité romancée, MASSTØ procrastine avec attention… Le trio catalogue, archive et cueille la vie courante pour faire naître dans ces compositions des scènes de vies dans lesquelles se croisent mauvaises rencontres, leçons d’amitiés et confessions amoureuses.

Ayant chacun leur histoire propre, leur synergie les amène à lier la soul de Michael Kiwanuka à celle de The Big O, et leur cohésion à heurter la folk de Jeff Lang à celle de Valerie June.

Une belle alchimie qui semble les emmener tout droit sur les pas d’un blues-rock à l’américaine, franc et en clair-obscur, incontestablement touché par l’étoile de l’espoir.

Le Live Crossroads Festival…