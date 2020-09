aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à Orange Dream.

Avec son floor tom arrangé et sa guitare vintage, Orange Dream réveille des incantations tribales. Habité, brut et entêtant, le duo lillois mise sur un rock indé contrasté, une pop paganique et enlevée, tout aussi immédiate que finement ciselée. Un rêve acide et doux à éplucher.

Le Live Crossroads Festival…