Sôra : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à Sôra.

À la croisé de l’électro, de la soul, du hip-hop et du R&B, Sôra est une jeune chanteuse contemporaine qu’il faut suivre de près. Fille d’une mère britannique et d’un père français, elle se consacre à la musique et aux arts depuis son enfance en chantant, mais aussi en jouant du piano et en dansant.

Avec sa voix distinctive, puissante et veloutée, Sôra a collaboré avec différents musiciens et producteurs, comme Uppermost avec qui elle a présenté “Step By Step” à la fin de l’année 2017. Ce featuring a atteint plus d’un million d’écoutes sur les différentes plateformes de streaming.

La chanteuse parisienne a sorti son premier EP Number One fin 2018. Elle ne s’est d’ailleurs pas arrêtée là en nous proposant très récemment un nouveau sigle “Unchained”.

Le Live Crossroads Festival…