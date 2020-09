Sun : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à Sun.

Karoline Rose a inventé la brutal pop : des chansons au croisement de Hole, Morbid Angel et Baby Metal. En live, elle les défend sous la forme d’un duo : SUN.

SUN a joué aux Trans Musicales de Rennes ainsi qu’au Great Escape en 2019. Ses talents de performeuse et son charisme parlent au grand public, alors qu’elle combine cris, mélodies catchy et double pédale. La presse spécialisée anglaise et française tombe sous le charme du 1er EP, Brutal Pop sorti fin 2019, produit par Dan Levy.

SUN sortira un second EP cet automne et des collaborations avec un producteur de L.A. (Miley Cyrus, Smashing Pumpkins…) et un de NYC (Beyonce, Drake…).

Le Live Crossroads Festival…