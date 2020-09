XIII Amer : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à XIII Amer.

Rappeur, chanteur, guitariste et beatmaker, XIII Amer est un touche-à-tout animé par une seule et unique chose : le son et toute son architecture. XIII Amer se nourrit de ses riffs de guitare torturés, de son Ableton saturé et de ses textes, parfois chantés, parfois rappés. Il amène une identité, une ambiance, sombre et poétique, dans le rap lillois.

Victorieux du tremplin ‘Check ton tieks’, il est soutenu par le ‘FLOW’ et la ‘Cave aux Poètes’. Cette année lui a permis de perfectionner sa formation scénique en intégrant un batteur au projet initial. Actif dans plusieurs formations depuis son plus jeune âge, il découvre la scène avec L’envie, son premier groupe, avec lequel il effectue plus de 200 concerts. Ce premier projet lui permet d’aller en studio de nombreuses fois et d’apprendre le métier et la rigueur nécessaire pour tenir et nourrir un projet musical original et ambitieux.

XIII Amer sur scène n’est pas seul : il s’entoure de DJ Sebti aux platines et de Kastler à la batterie, qui apportent leurs couleurs au projet, pour une volonté de rapport scénique le plus enflammé possible.

Le Live Crossroads Festival…