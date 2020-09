YN : live @ Crossroads Festival 2020 !

aficia, partenaire du Crossroads Festival 2020 te propose de vivre en direct cette cinquième édition numérique. Place à YN.

YN, c’est une voix grave, une batterie percussive sur fond de samples et loops.

YN, c’est un retour à l’essence même du mot RAP (rythm and poetry).

YN, c’est de la poésie engagée, enragée et parfois sombre.

YN, c’est la rencontre de deux énergies voraces pour un son puissant, frénétique et viscéral.

YN, c’est le symbole du YottaNewton, la plus haute unité dans l’échelle de mesure de la force.

YN, c’est l’alliance de leurs initiales.

YN, c’est l’urbain au service du tribal. Et c’est aussi l’inverse.

YN, c’est Yann, c’est N.Zaki.

C’est tout ça, YN. Et bien plus en live !

Le Live Crossroads Festival…