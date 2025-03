Lettre d’Amour à… : Elena Copsi fusionne chanson française et rap pour notre plus grand plaisir !

Elle était un de nos gros coups de coeur de la fin 2024, et c’est en toute logique que nous avons souhaité recevoir Elena Copsi pour décrypter ensemble l’ADN de ses chansons… qu’elle puise autant dans le rap que dans la chanson française !

Elle s’est d’abord faite connaître en tant qu’auteure, puis Elena Copsi a pris son courage à deux mains pour exaucer son rêve : se lancer dans la musique ! Après une rencontre déterminante avec Grand Corps Malade, elle obtient l’opportunité de faire sa première partie et même de chanter une de ses compositions. Avec sa voix douce, ses textes crus et son phrasé si particulier, la jeune femme prépare actuellement la sortie d’un nouvel EP, qui contiendra les magnifiques singles sortis précédemment : Mauve, Flou et Love Business. Mais Elena n’est pas venue les mains vides, car si vous restez jusqu’à la fin vous pourrez entendre un extrait exclusif de son tout nouveau single à venir : La Rivière.

En tant que grande amatrice de rap, Elena Copsi a souhaité dédier sa lettre d’amour au rappeur qui a marqué sa vie : Oxmo Puccino. L’artiste malien, actif depuis les années 1990, a marqué le paysage musical français avec ses textes pleins de sens et son flow énervé. Et détrompez-vous, car même si Elena ne rappe pas à proprement parler, l’influence du rap est plus qu’évidente dans ses morceaux – la preuve avec son dernier banger en date, Love Business.

En conclusion, un échange passionnant avec une artiste déterminée à réussir, que l’on pourrait écouter parler de ses chansons durant une heure.

Découvrez le dernier épisode de Lettre d’Amour à…, avec Elena Copsi :