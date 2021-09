Achile associe 5 titres à 5 moments de sa vie !

À l’occasion de la venue d’aficia au Delta Festival, nous avons croisé Achile. L’occasion pour nous de lui demander une playlist assez particulière après son passage sur scène.

Achile est l’un de ses artistes que l’on suit et admire pour sa sensibilité et la justesse de ses mots. Programmé sur le plus gros festival de France de cette année 2021, Le Delta Festival, nous avons décidé de partir à sa rencontre…

Afin de découvrir cet artiste d’une autre façon, nous lui avons proposé cinq moments marquants de sa vie. 5 situations qu’il a associé à un titre en particulier. Immersion, en musique, au cœur de certains moments marquants de la vie musicale d’Achile…

Le titre qui te rappelle tes débuts en musique ?

C’est mon premier titre dans ma musique. J’ai toujours fait de la musique et mon premier titre à moi était ‘2h12’ et c’est ce qui me représente le mieux.

Le titre qui te rappelle ton retour sur scène ?

“Kappa”, j’ai vécu un vrai truc. Ce n’est pas forcément celle que j’aime le plus de mes chansons sauf que sur scène on ne peut pas passer à côté.

Le titre qui t’a inspiré “Vie Normale” ?

Il y a quelque chose d’Orelsan avec son titre “Dans ma ville, on traîne”.

Un titre qui te retranscrit la personne que tu veux être ?

Quand j’ai envie de m’évader, j’écoute Orelsan avec son titre “Note pour trop tard” !

Achile, en 1 chanson c’est qui ?

“Vie Normale” et une autre qui n’est pas encore sortie ! J’aurai pu appeler mon album comme ça. Je ne l’ai pas fait car il y avait déjà Bigflo & Oli qui avait un projet avec la vraie vie… Ça me dérangeait un peu !