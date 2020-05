At Home avec Colours In The Street…

Colours In The Street était l’invité de notre Live Session ‘At Home’. Une émission en direct à revoir sur aficia.

Ce vendredi 22 mai, nous avions le plaisir de recevoir Colours In The Street au sein de notre rendez-vous ‘At Home‘, un live session diffusé en direct sur notre page Facebook.

Jour de sortie de son nouveau single “Somebody”, le groupe nous a ainsi offert un petit extrait en live. Nous avons eu également eu l’occasion de répondre aux questions des fans mais aussi d’en savoir sur l’album All The Colours s’apprête à dévoiler le 03 juillet prochain.