C’est notre rendez-vous en direct : At Home ! Pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir Dimanche.

At Home : une émission en direct, diffusée sur aficia, YouTube et Facebook. Trente minutes en compagnie d’un artiste, comme à la maison, pour parler de son actualité, le découvrir autrement et surtout réagir en direct à vos questions.

Et aujourd’hui, nous avons le plaisir de recevoir le groupe Dimanche. Après avoir proposé un premier EP en 2019, Noémie et Ulysse reviennent avec un EP très summer, très feel-good baptisé tout simplement Grenadine. Un joli cocktail de douceur que nous avons pu déguster sans modération avec le titre “Looping” par exemple. Un duo qui ne manque pas de peps et qui sera avec nous en direct pour quelques minutes de douceur…

At Home c’est aussi, pour vous, l’occasion d’interagir en direct avec notre invité du jour ! En effet, vous pouvez vous rendre sur notre compte Facebook Officiel et sur notre chaîne YouTube Officielle afin de poser vos questions à Dimanche. C’est avec plaisir que notre équipe en fera le relais auprès de l’artiste qui pourra ainsi vous répondre en direct.