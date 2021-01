At Home avec Leonie

C’est notre rendez-vous en direct : At Home. Pour ce nouveau rendez-vous nous avons le plaisir de recevoir le groupe Leonie.

At Home : une émission en direct, diffusée sur aficia, YouTube et Facebook. Trente minutes en compagnie d’un artiste, comme à la maison, pour parler de son actualité, le découvrir autrement et surtout réagir en direct à vos questions.

Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et pourtant ils se sont baptisés Leonie : drôle de nom pour un groupe de garçons ! Qu’importe, le trio fait de la musique et il arrive à nous captiver, c’est bien là l’essentiel.

Dernier fait d’arme ? Le titre ‘Comme ça‘ et son clip original ou un savant fou les transforme en robots… De quoi mettre l’eau à la bouche du public dans l’attente du premier album de la formation qui pointera le bout de son nez l’année prochaine. Cet opus portera la signature de Alexandre Ziulliani (Thérapie Taxi) à la réalisation et promet d’être un bon bol d’air frais sur la scène musicale française.

C’est donc avec Leonie que nous allons passer 30 minutes en direct. Disponible ici même mais également sur Facebook et YouTube, vous avez la possibilité de réagir en direct et de poser vos questions au groupe.