C’est notre rendez-vous en direct : At Home ! Pour ce douzième numéro de l’année, nous avons le plaisir de recevoir MAB.

At Home : une émission en direct, diffusée sur aficia, YouTube et Facebook. Trente minutes en compagnie d’un artiste, comme à la maison, pour parler de son actualité, le découvrir autrement et surtout réagir en direct à vos questions.

Et aujourd’hui c’est MAB que nous avons le plaisir de recevoir, le groupe de deux frères dont nous avons déjà eu l’occasion de parler plusieurs fois et découvert en 2018 avec “Focus” !

Gabriel et Hadrien Mabilat viennent d’ailleurs de publier un nouvel EP éponyme, garni de sept titres (“Atlas”, “L’abondance”…), qui nous plonge dans un voyage aussi bien sonore que visuel, de part les mots, leurs productions pop urbaines audacieuses et cette odyssée qu’ils nous proposent de traverser.

At Home c’est aussi, pour vous, l’occasion d’interagir en direct avec notre invité du jour ! En effet, vous pouvez vous rendre sur notre compte Facebook Officiel et sur notre chaîne YouTube Officielle afin de poser vos questions à MAB. C’est avec plaisir que notre équipe en fera le relais auprès de l’artiste qui pourra ainsi vous répondre en direct.