C’est notre rendez-vous en direct : At Home ! Pour ce treizième numéro de l’année, nous avons le plaisir de recevoir Sandy Sax.

At Home : une émission en direct, diffusée sur aficia, YouTube et Facebook. Trente minutes en compagnie d’un artiste, comme à la maison, pour parler de son actualité, le découvrir autrement et surtout réagir en direct à vos questions.

Et aujourd’hui, nous avons le plaisir de recevoir Sandy Sax. C’est tout simplement celui qui a eu l’idée de faire danser les foules sur leur balcon au printemps dernier, alors que la pandémie de la COVID-19 s’abattait partout en France. Avec son saxophone et un fond sonore, Sandy Sax est devenu un phénomène. À l’occasion de la sortie de son tout premier single “Evasion”, il a accepté l’invitation de notre émission At Home, pour se dévoiler un peu plus et parler tout simplement de musique…

At Home c’est aussi, pour vous, l’occasion d’interagir en direct avec notre invité du jour ! En effet, vous pouvez vous rendre sur notre compte Facebook Officiel et sur notre chaîne YouTube Officielle afin de poser vos questions à Sandy Sax. C’est avec plaisir que notre équipe en fera le relais auprès de l’artiste qui pourra ainsi vous répondre en direct.