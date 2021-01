At Home avec Sôra

C’est notre rendez-vous en direct : At Home. Pour ce premier numéro de 2021 nous avons le plaisir de recevoir Sôra.

At Home : une émission en direct, diffusée sur aficia, YouTube et Facebook. Trente minutes en compagnie d’un artiste, comme à la maison, pour parler de son actualité, le découvrir autrement et surtout réagir en direct à vos questions.

Et aujourd’hui c’est avec plaisir que nous recevons dans notre émission l’artiste Sôra à l’aube de la publication de son premier album : Long Life To Phil.

Alors que nous l’avions découverte aux côtés de Uppermost sur le titre “Step by Step” en 2017 et qu’elle avait croisé notre route à l’occasion du Crossroads Festival, vous allez avoir l’occasion de découvrir une artiste complète et surprenante.

Naviguant dans les genres, alliant électro, soul, hip hop ou encore RnB, Sôra est également auteure et compositrice. Son premier album sera l’occasion de plonger dans cet univers très riche et captivant.

At Home c’est aussi, pour vous, l’occasion d’interagir en direct avec notre invitée du jour ! En effet, vous pouvez vous rendre sur notre compte Facebook Officiel et sur notre chaîne YouTube Officielle afin de poser vos questions à Sôra. C’est avec plaisir que notre équipe en fera le relais auprès de l’artiste qui pourra ainsi vous répondre en direct.