At Home avec TESSÆ…

C’est notre rendez-vous en direct : At Home ! Pour ce neuvième numéro de l’année, nous avons le plaisir de recevoir TESSÆ.

At Home : une émission en direct, diffusée sur aficia, YouTube et Facebook. Trente minutes en compagnie d’un artiste, comme à la maison, pour parler de son actualité, le découvrir autrement et surtout réagir en direct à vos questions.

À l’occasion de la sortie de sa mixtape Saisons le 29 janvier dernier, nous recevons TESSÆ, une jeune artiste de 19 ans dont le titre “Bling” a littéralement fait parler de lui en 2020 !

L’occasion pour nous de revenir sur ces deux dernières années, entre son succès fulgurant, ses collaborations, le processus de création de ses EP et de sa mixtape… Le tout en faisant intervenir un fan afin de lui poser une question en direct et de proposer à l’artiste un format ‘Tu préfères’ fait sur mesure afin d’en savoir un peu plus sur elle !

