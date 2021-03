At Home avec Trinix…

C’est notre rendez-vous en direct : At Home ! Pour ce huitième numéro de l’année, nous avons le plaisir de recevoir Trinix.

At Home, c’est quoi ? C’est notre émission en direct, diffusée sur aficia, YouTube et Facebook. Depuis bientôt un an, on partage un vrai moment de live en compagnie d’un artiste, comme à la maison, pour parler de son actualité, le découvrir autrement et surtout réagir en direct à vos questions.

À l’occasion de la sortie de son nouvel album Altitude ce 16 avril prochain, nous recevons le binôme de producteurs lyonnais Trinix, que nous suivons depuis maintenant 4 ans ! Depuis, il s’en est passé des choses dans sa carrière… Cette session At Home sera justement l’occasion de revenir sur les débuts du groupe, de parler de son nouvel album, de ses différents mashups, de jouer ensemble ! Bref, la parole est à l’artiste, mais aussi à vous !

At Home c’est aussi, pour vous, l’occasion d’interagir en direct avec notre invitée du jour ! En effet, vous pouvez vous rendre sur notre compte Facebook Officiel et sur notre chaîne YouTube Officielle afin de poser vos questions à Trinix. C’est avec plaisir que notre équipe en fera le relais auprès du duo qui pourra ainsi vous répondre en direct.