Après l’aventure ‘The Voice’, Casanova se projette vers demain et espère publier un premier album dans le courant de l’année. Il nous avouait d’ailleurs en interview que “la base du projet est de donner du bonheur aux gens”. Un discours qu’il a largement prouvé à travers le premier single “Nos antipodes” et désormais avec “On voit loin”. Casanova se montre rêveur et optimiste quand à l’avenir à travers le clip qu’il dévoile.