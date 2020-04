Le jeune prodige britannique Declan McKenna continue de lever le voile de son album baptisé Zeros, désormais repoussé au 21 août prochain. Mais d’ici là, on peut se mettre sous la dent le titre “The Key To Life On Earth”. Dans le clip, cette hostilité des pairs dont il parle s’exerce grâce à un invité de marque : la star de la série “The End Of The F*cking World”, Alex Lawther. Tous les deux se ressemblent dans la vraie vie, alors pourquoi ne pas en jouer ?