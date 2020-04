Dinos continue l’exploitation de son album Taciturne avec la mise en images du titre ”Arob@se”. Une nouvelle fois, on découvre le rappeur, sensible et sincère dans ces paroles. Une vérité qui ne trompe pas et qui nous dévoile un clip de haute qualité. Le tout, sublimé par ces notes de piano qui se joignent à la voix de Dinos et qui apportent une certaine mélancolie au titre.