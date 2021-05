Hipo traite de la « Rupture » dans son nouveau titre !

Après vous l’avoir fait découvrir en avril 2020 sur aficia, on vous parle du nouveau titre de Hipo, « Rupture ». C’est à écouter sur aficia.

Le chemin est long mais la passion est toujours plus forte. Hipo est cet artiste dont on aime la persévérance et la puissance des mots. Il traite sans artifice de sujet aussi personnel comme dans « Lignes d’Encres« , que de sujets universels comme « Rupture« , son nouveau titre sorti le dimanche 23 mai.

« Depuis le début, tu connais l’enjeu »

Avec presque 300 000 vues sur Youtube, Hipo s’impose à son rythme dans l’industrie du rap français. Avec son nouveau titre « Rupture », le rappeur joue la carte de la sensibilité avec optimisme. Dans les deux couplets du titre, Hipo se place sous deux points de vues. Il met des mots sur une émotion douloureuse, mais surtout sur la façon dont l’entourage peut être un vrai remède face à la peine d’amour. Les amis sont importants et Hipo le montre très bien dans le clip qui habille son titre.

Découvrez « Rupture », le nouveau titre de Hipo :