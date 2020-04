Treize ans nous sépare de son tube “I’m Yours”. Pour autant, Jason Mraz n’a rien perdu de sa superbe et revient avec “Look For The Good”, premier extrait d’un nouvel album à venir le 19 juin prochain. Un titre pop-reggae qui parle d’espoir et de positivité. Il faut bien avouer qu’il arrive à point nommé compte tenu du contexte actuel. Allez, c’est cadeau !