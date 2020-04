On ne l’arrête plus ! Après avoir révélé son trio avec Zara Larsson et Tyga sur le titre “Like It Is”, et le sublime “I’ll Wait” dans la foulée, Kygo dévoile déjà un autre extrait de son futur album Golden Hour. Voici “Freedom” avec la voix exceptionnelle de Zak Abel (qui a déjà travaillé avec Don Diablo et Gorgon City). Mais plutôt que de tourner le clip aux Maldives, Kygo dévoile, hélas, un clip en mode confiné, loin des tropiques et du soleil…