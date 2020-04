Le chanteur et producteur norvégien Lido était de retour fin mars avec l’illustration vidéo de son titre “Postclubridehomemusic”. Une nouvelle fois, le clip réalisé Riley Robbins nous immerge dans un univers mystérieux aux couleurs sombres, présentant l’artiste seul et pensif au milieu de la nuit. Ce titre est la suite logique de “How To Do Nothing” et marque, sans doute la venue d’un troisième volet…