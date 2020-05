On vous présente un nouveau duo électro-pop originaire de Paris : Toro. Victor et Oscar se connaissent depuis dix ans et ont façonné un univers qui tourne autour du rétro-gaming, du pixel art, le tout associé à une musique électronique de leur temps. En découle un nouveau single “Dust” avec la voix du chanteur Cassien et un clip non-officiel où le WTF est plus que le bienvenu.