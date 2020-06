Adam Trigger : le Live Experience…

Adam Trigger était en Live Experience pour aficia. Une capsule musicale exclusive à consommer sans modération.

Avec plus de dix ans d’expérience dans le mixage et la production, Adam Trigger est un véritable professionnel pour qui les tables de mixage n’ont plus aucun secret. Avec plus de 86 millions de streams, il s’impose de par ses nombreux remix sur les titres des plus grands noms de la musique tels que David Guetta, Dua Lipa, Pharell Williams… mais aussi grâce à ses productions originales comme ”Like a Riddle”. Un titre en collaboration avec Felix Jaehn et qui comptabilise 50 millions de streams.

Pour vous convaincre de son talent, aficia vous propose de découvrir l’artiste avec un Live Experience exclusif. Dans cette capsule, Adam Trigger partage en premier lieu son nouveau titre sorti ce jour ”Another Day In Paradise” suivit d’un DJ Set alliant Dua Lipa, David Guetta ou encore Trevor Daniel.