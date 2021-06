Live Experience avec David Lempell…

Nous avons le plaisir de vous offrir aujourd’hui un Live Experience exclusif en compagnie de David Lempell !

Il aura eu l’occasion de se faire remarquer avec le titre “Isolé” avant de proposer au public son premier single officiel “Coûte que coûte” qui affiche aujourd’hui plus de 1,2 millions de vues sur YouTube. Lui c’est David Lempell.

David Lempell commence sa carrière par des petits cafés-concerts, où il reprend les plus grands titres de ses idoles, de Stevie Wonder à Justin Bieber en passant par The Weeknd. Sensible aux propositions artistiques d’artistes comme Zayn, il ne délaisse pas pour autant les artistes français : il a d’ailleurs proposé des reprises de Tayc et Gims.

Auteur compositeur interprète, c’est poussé par des amis que David Lempell présente sa maquette à une maison de disque, qui voit tout de suite son potentiel. Aujourd’hui David Lempell construit sa communauté et son univers artistique avec l’envie de faire succomber le plus grand nombre à sa musique.

Il fait démonstration de son talent avec son Live Experience Exclusif d’aficia en proposant le titres “Isolé” et “Coûte que coûte” simplement accompagné d’une guitare. Une sobriété musicale permettant d’offrir une nouvelle lecture à son univers.

Découvrez le Live Experience Exclusif de David Lempell pour aficia :