Live Experience avec LIGHTeR…

Nous avons le plaisir de vous offrir aujourd’hui un Live Experience exclusif en compagnie de LIGHTeR.

Nous avions eu l’occasion de découvrir LIGHTeR avec le titre “Juste avant les vagues”. C’était en septembre 2019 avant que l’on invite l’artiste dans une très longue interview durant notre format At Home en direct et qu’il nous offre par la même occasion le titre “Juste avant les vagues” et “La nuit je mens” d’Alain Bashung en live.

Depuis, LIGHTeR a encore eu l’occasion de faire parler de lui. En effet, le grand public a eu la possibilité de le découvrir dans la dernière saison de ‘The Voice’ sur TF1. Et même si l’aventure s’arrête pour lui aux auditions à l’aveugle, c’est une très belle opportunité et une belle exposition médiatique.

Un timing parfait pour offrir au public sa dernière réalisation, le clip qui habille le titre “Les landes”. Il amorce ainsi la venue de son EP Electromélancolie, un format qui devrait sans aucun doute pointer le bout de son nez dans le courant de l’année.

Alors, pour prolonger le plaisir et et découvrir ou redécouvrir un artiste complet, LIGHTeR nous livre aujourd’hui son Live Experience exclusif pour aficia. Au menu : trois titres de son répertoire. À savoir “Electromélancolie”, “Juste avant les vagues” et “Les landes”.

Découvrez le Live Experience exclusif de LIGHTeR pour aficia :