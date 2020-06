Sloww : le Live Experience !

Nous avons le plaisir de recevoir Sloww pour un Live Experience exclusif sur aficia. Deux titres à découvrir d’urgence.

Sloww vous le connaissez peut-être sous le nom de Mathieu Llopart. En effet, l’artiste à déjà largement eu l’occasion de collaborer avec des artistes incontournables sur la scène musicale française comme Emmanuel Moire, Kendji Girac ou encore Amir.

Mais Sloww vole de ses propres ailes et entre dans la lumière avec l’EP Rise and Fall. Entre pop, rock et électro, le talent nous offre un univers addictif et puissant que l’on vous recommande chaudement d’ajouter dans vos playlists estivales.

C’est donc avec un grand plaisir que l’on vous propose de découvrir un Live Experience exclusif de Sloww. Pour aficia, il interprète en live deux titres de son répertoire et extraits de son premier EP. De quoi succomber à son univers avec “Lose My Mind” et “Just the Way I Feel It”.