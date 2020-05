The Parakit en interview & Live Experience !

The Parakit était l’invité de notre Live Session Interview & Live Experience. Une émission en direct à revoir sur aficia.

À l’occasion de la sortie de son nouveau single “Nova Girl”, c’est avec plaisir que nous avons eu l’occasion de recevoir The Parakit dans notre nouveau format Interview & Live Experience. Ce format a d’abord laissé place à un temps d’échange où nous sommes revenus sur la création du groupe initié par Mickaël Miro, également manager de Slimane, et Greg aka Lil Moses.

En direct sur Facebook, nous avons également échangé à propos du succès de son premier single “Save Me” (2016) qui a traversé les frontières, sur la difficulté d’être producteur en France et le fait de se réinventer sans cesse, notamment via les réseaux sociaux.

Dans un second temps, The Parakit nous a offert un Live Experience unique et exceptionnel. Le tandem vous livre, en live, les titres ‘Nova Girl’, ‘Nirvana’, ‘Dam Dam’ et ‘Save Me’.