Live Experience avec Théophane…

Nous avons le plaisir de vous offrir aujourd’hui un Live Experience exclusif en compagnie de Théophane.

Théophane est dans l’actualité avec la sortie, en novembre 2020, de son premier EP Remède. Un format de 5 titres qui nous plonge dans l’univers prometteur du jeune artiste qui pourrait bien se faire sa place sur la scène urbaine française.

Pour notre Live Experience Exclusif, Théophane nous propose un voyage musical saisissant et captivant avec trois titres…

Dans une ambiance feutrée on écoute avec plaisir “Poker”, “Adieu à jamais” mais également “Maladroit”, reprise de Tsew The Kid et Lefa. De quoi vous faire succomber à Théophane et vous convaincre de le suivre avec attention !

Découvrez le Live Experience Exclusif de Théophane pour aficia :