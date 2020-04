Lilian Renaud chante “Someone You Loved” de Lewis Capaldi

Alors qu’il sera l’invité de notre émission ‘At Home’ ce mercredi 22 avril, à suivre en direct sur notre page Facebook, Lilian Renaud gâte à nouveau son public. En effet, après sa reprise du titre “Avant toi” de Vitaa et Slimane, le chanteur à la voix d’or s’offre le titre “Someone You Loved” de Lewis Capaldi.

Une fois encore Lilian Renaud fait dans l’authentique, touche avec une interprétation juste et pure. Un beau moment de musique et de partage, tout simplement…