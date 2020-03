On se souvient de ses titres “Release Me” et “On and On”. C’était il y a onze ans. Agnes fait son grand retour avec le titre “Goodlife” et le clip qui l’accompagne. L’artiste Suédoise se montre très rétro, tant dans la musicalité (où l’on retrouve Vergas Lagola qui a bossé avec Avicii) que dans le clip où elle vit sa meilleure vie…